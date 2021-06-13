الهلال نجح في إنهاء كافة ديونه ليحصل على شهادة الكفاءة المالية

ناشد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، لإقامة ورشة عمل لبقية رؤساء الأندية، كي يستفيدوا من خبراته في كيفية إدارة الأمور المادية والتسويقية لناديه.

الزعيم بعد أيام من إعلان لجنة الكفاءة المالية بعد حصوله عل الشهادة حاليًا، لوجود ديون عليه، نجح خلال 48 ساعة في إنهاء كافة ديونيه. (طالع التفاصيل)

ولم ينجح سوى ثلاثة أندية فقط في اختبار الكفاءة المالية، فيما منحت وزارة الرياضة بقية الأندية مهلة أقصاها 21 من أغسطس المقبل، لتسديد ديونها، كي تتمكن من تسجيل لاعبين جدد في قائمتها.

وقال المريسل، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لا بد أن نقول للمحسن أحسنت، الهلال اليوم الأقل ديونًا، لذلك لا بد أن يُحتذى به، ويجب أن فهد بن نافل أن يقيم ورشة عمل لرؤساء بقية الأندية، لكيفية النجاحات المادية التي مكنته دون ديون ويبرم تعاقدات مع رعاة، وللإمانة خطته التسويقية رائعة، وعلى رؤساء الأندية أن يقتدوا به".

وجدد المريسل مناشدته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالة جديدة لرئيس نادي الهلال الاستاذ الخلوق فهد بن نافل بعد تسجيل ادارة ناديه نجاح كبير في تجاوز شروط شهادة الكفاءة المالية، ارجوك و من مصلحة الرياضة السعودية أقم ورشة عمل لرؤوساء الاندية ليستفيدوا من تجربتك التي لم تسجل على الهلال ديون ضخمة خاصة في ظل وجود أزمة كورونا".

رسالة جديدة لرئيس نادي #الهلال الاستاذ الخلوق #فهد_بن_نافل بعد تسجيل ادارة ناديه نجاح كبير في تجاوز شروط شهادة #الكفاءة_المالية

ارجوك و من مصلحة الرياضة السعودية أقم ورشة عمل لرؤوساء الاندية ليستفيدوا من تجربتك التي لم تسجل على الهلال ديون ضخمة خاصة في ظل وجود أزمة كورونا

. pic.twitter.com/BIcdqbMbMT — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 13, 2021

يذكر أن نظام شهادة الكفاءة المالية استحدثته وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل قبل الميركاتو الشتوي 2021، بهدف القضاء نهائيًا على ديون الأندية، إذ يتوجب على كل نادٍ قبل كل فترة انتقالات أن يسدد كافة ديونه حتى يتمكن من إبرام تعاقدات جديدة.

وبعد نجاح الزعيم في إنهاء ديونه، سيتمكن من قيد صفقته الجديدة المالي موسى ماريجا، الذي انضم للأزرق لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من بورتو البرتغالي.