إدواردو: أعيش لحظات سعيدة بالهلال وطورت جانبين لديّ

المحترف البرازيلي عاد ليتألق بعدما رافقته الإصابة في الموسم الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، بالفترة الحالية التي يعيشها الزعيم، متمنيًا مواصلة المردود الطيب حتى يحقق الفريق البطولات في النهاية.

الزعيم وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويُنتظر أن يلاقي السد القطري في لقاء الذهاب في الأول من أكتوبر المقبل.

وبدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، خاض الأزرق خمس مباريات، حقق بها خمسة انتصارات وتعادل وحيد.

وقال إدواردو، خلال تصريحاته لصحيفة "lance" البرازيلية: "أعيش لحظات خاصة في الهلال، من المهم للغاية أن نحقق نتائج جيدة، فريقنا قوي جدًا ويركز جيدًا ونعلم تمامًا ما يجب أن نفعله، علينا أن نواصل القتال والعمل الجاد لتحقيق أهدافنا بالموسم الحالي".

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وأضاف عن هدفيه في مرمى الاتحاد بالدوري: "دائمًا ما أحاول أن أحسن اللمسة الأخيرة لديّ وكذلك أعمل على تطوير اللعب تحت رأس الحربة حتى نصل إلى المرمى سريعًا، وأشعر بسعادة كبيرة عند تسجيل الأهداف، وهذا كله يرجع إلى عمل الجهاز الفني معنا وبمجهود زملائي، نأمل أن نواصل العمل الجيد حتى نحصد الألقاب في النهاية".

يذكر أن البرازيلي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن في الموسم الجاري بالدوري السعودي بخمس مباريات، وهدف وحيد في ست مباريات بدوري الأبطال.