رازفان لوتشيسكو يحسم مصير بوتيا مع الهلال بعد معسكر النمسا

المدير الفني سيحسم مصير المدافع الإسباني نهاية المعسكر المُقام حاليًا في النمسا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن قرار الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، تأجيل حسم مصير المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني سيحسم مصير المدافع الإسباني نهاية المعسكر المُقام حاليًا في النمسا.

وقد يكون تعاقد الهلال مع لاعب أجنبي جديد سببًا في رحيل اللاعب، أما في حالة عدم إيجاد البديل الأفضل فأنه سيبقى رفقة الزعيم الموسم المُقبل.

يشعر جميع لاعبي كرة القدم بالفرحة عندما تلامس الكرة أقدامهم، لا شك في هذا الأمر 💁‍♂️

لكن الأمر يبدو مختلفًا مع هؤلاء النجوم من الدوري السعودي، فالكرة هي التي تفرح عندما تلامس أقدامهم 💫 pic.twitter.com/X6lE2HKAbt — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 22, 2019

الهلال كان قد تعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع فريق أوليمبياكوس اليوناني السابق، الصيف المضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق اليوناني.

على الصعيد الدفاعي تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الكوري الجنوبي شان هيون سو مدافع طوكيو الياباني.

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كما أعلنت إدارة الزعيم عن إعارة اللاعب الإسترالي ميلوش ديجنيك إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام.