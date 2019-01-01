رسميًا - الهلال يضم كاريلو بصفة نهائية لمدة 4 سنوات

الهلال يحسم صفقة كاريلو بعد منافسة قوية مع النصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي، عن توقيع البيروفي أندريه كاريلو لاعب بنفيكا البرتغالي، على عقود انتقاله للزعيم بصفة نهائية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان كاريلو قد تواجد في صفوف الهلال خلال الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من بنفيكا قبل أن تنجح الإدارة في خطفه بصفة نهائية.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا تجمع كاريلو برئيس الهلال أثناء توقيع العقود.

ووقع كاريلو العقود في مقر إقامة بعثة الهلال في النمسا أثناء معسكر الإعداد للموسم الجديد، بحضور فهد بن سعد بن نافل رئيس النادي.

ويمتد عقد البيروفي مع الهلال لمدة 4 سنوات مقبلة، دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة، على أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق.

وتمكن كاريلو خلال الموسم الماضي مع الهلال في جميع البطولات على المشاركة في 24 مباراة بواقع 2088 دقيقة، حيث أحرز 4 أهداف وصنع 6 أخرين.