يمتلك المنتخب الإماراتي تاريخ كبير جعله من أكثر المنتخبات شعبية في الوطن العربي خاصةً منطقة الخليج.

قدم الأبيض طوال تاريخه العديد من الأسماء اللامعة، فمن ينسى عدنان الطلياني أحد نجوم الخليج العربي ككل في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، كذلك نجوم الألفية الجديدة وعلى رأسهم إسماعيل مطر وأحمد خليل.

لكن من هو الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات؟ الإجابة في هذا التقرير.

من هو الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات؟

الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات هو نجم نادي الجزيرة علي مبخوت، والذي يمتلك 78 هدفًا في 96 مباراة.

يأتي خلفه النجم عدنان الطلياني بـ52 هدفًا، ويليه أحمد خليل بـ48 هدفًا.

الهدافون التاريخيون لمنتخب الإمارات