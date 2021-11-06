كم عدد بطولات منتخب الإمارات في تاريخه؟

لا شك أن منتخب الإمارات هو أحد أشهر المنتخبات في التاريخ العربي، ويمتلك العديد من الإنجازات التي وضعت اسمه بين الكبار.

قدم الأبيض طوال تاريخه العديد من الأسماء اللامعة، فمن ينسى عدنان الطلياني أحد نجوم الخليج العربي ككل في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، كذلك نجوم الألفية الجديدة وعلى رأسهم إسماعيل مطر وأحمد خليل.

لكن الكثير منا لا يعلم إنجازات منتخب الإمارات عبر تاريخه، وفي هذا التقرير نستعرض لمحة منها.

جدول مباريات ومجموعة الإمارات في كأس العرب 2021

كم عدد مشاركات الإمارات في كأس العالم؟

شارك منتخب الإمارات مرةً واحدةً فقط في كأس العالم، كانت في إيطاليا 1990.

لسوء حظه، وقع في مجموعة من الأقوى في المونديال، حيث ضمت منتخبات ألمانيا الغربية ويوغوسلافيا وكولومبيا.

بداية مشوار الأبيض كان بالخسارة من المنتخب الكولومبي بهدفين نظيفين، ثم خسر من المانشافت بخمسة أهدافٍ لهدف، وودع المونديال بخسارة من منتخب يوغوسلافيا بأربعة أهدافٍ لهدف.

كم عدد بطولات منتخب الإمارات؟

يمكن أن نطلق على منتخب الإمارات لقب "هولندا قارة آسيا"، فقد ارتدى ثوب الحصان الأسود في الكثير من البطولات القارية التي خاضها، لكنه لم يفز إلا بالألقاب الودية فقط، ولم يحصد أي لقب رسمي حتى الآن.

في كأس آسيا وصل للنهائي في عام 1996، ونجح في الوصول لنصف النهائي في 3 مناسبات، أعوام 1992 و2015 و2019.

وإذا تحدثنا عن كأس الخليج العربي، فقد حصدها في مناسبتين أعوام 2007 و2013، وذلك من أصل 6 نهائيات خاضها في تاريخه.

أما عن البطولات الأخرى التي فاز بها منتخب الإمارات فهي، دورة الصداقة مرتين وكأس كيرين وكأس OSN وكأس LG وكأس عمان.