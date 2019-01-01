الهاني سليمان: لم نخسر بالخروج من البطولة العربية

قائد الاتحاد السكندري يرى أن فريقه لم يخسر شيئًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى وقائد فريق الاتحاد السكندري، على أن فريقه لم يخسر شيئًا بعد الخروج من كأس زايد للأندية على يد الهلال السعودي.

وقال سليمان خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "أبارك لفريق الهلال على التأهل، وأتمنى لهم التوفيق".

حارس مرمى الاتحاد تابع: "أريد أن أشكر تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقته في الاتحاد، بعد مشاركته في البطولة العربية".

وأردف: "جميع جماهير الاتحاد إدارة النادي واللاعبين، يشكرون تركي آل الشيخ على الثقة والدفعة القوية التي منحها للفريق".

وواصل: "خرجنا من البطولة العربية بأداء محترم أمام فريق محترم وقوي، كنا نتمنى تحقيق الانتصار، ولكن الاتحاد فاز بخبرات كبيرة بمواجهة فريق الهلال الأقوى في آسيا، ونتمنى أن نشارك الموسم المقبل في البطولة العربية".

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pic.twitter.com/WI4xYXFOFD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

قائد الاتحاد قال: "جمهور نادي الاتحاد كان يتمنى الفوز والتأهل، النتيجة في مباراة الذهاب صعبت الأمور".

واختتم الهاني سليمان تصريحاته قائلًا: "يجب على جماهير الاتحاد أن لا تحزن، وأتمنى منهم أن يدعمو الفريق خلال الفترة المقبلة، والمدرب حلمي طولان".

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