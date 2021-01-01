عرض ضخم إنجليزي لإغراء إشبيلية ببيع النصيري

هل يرحل النجم المغربي للبريميرليج؟

تحدثت أنباء قادمة من إنجلترا عن عرض من أحد أندية البريميرليج للتعاقد مع نجم إشبيلية يوسف النصيري خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

المهاجم المغربي يعيش فترة تألق في الآونة الماضية رفقة الفريق الأندلسي، وسجل ثلاثية في انتصار الفريق على ريال سوسييداد مؤخراً لحساب الليجا.

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وقال "ديفيد أورنستين" بفقرته الخاصة بالانتقالات في "The Athletic" إن وست هام هو الفريق المهتم بالتعاقد مع مهاجم النادي الإسباني.

وأوضح التقرير أن وست هام قدم عرضاً بالفعل قيمته في حدود 25 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين إضافية كحوافز من أجل شراء النصيري.

وأضاف التقرير أن إشبيلية رفض العرض المقدم قبل أيام ومتمسك حتى الآن بمهاجمه الذي سجل 18 مرة في 50 مباراة مع النادي الإسباني.

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وانضم اللاعب المغربي إلى صفوف ناديه من ليجانس بعقد لمدة خمسة أعوام ونصف بعد أن دفع إشبيلية الشرط الجزائي البالغة قيمته 20 مليون يورو.

ويحتل وست هام حالياً الترتيب التاسع في ترتيب البريميرليج، ويقدم موسماً إيجابياً رفقة مدربه ديفيد مويس.