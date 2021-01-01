جول 25 | تواجد نجم الزمالك وظهور مميز للنصيري

انطلاقة جديدة لجول 25 مع أفضل اللاعبين العرب في عام 2020

أصبح شغف كرة القدم في السنوات الأخيرة لا ينحصر على المستطيل الأخضر بأداء اللاعبين وأفكار المدربين وحسب، بل انتقل وبقوة إلى خارج الملعب خاصةً مع بداية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واللذان استحواذا على الجوائز الفردية طوال عقد كامل من الزمان.

موقع جول واكب هذا التطور من خلال تدشين جائزة جول 50 في موسم 2007/2008، التي يتم منحها لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع في كل عام، وبالطبع احتكرها الدون والبرغوث ولم يسمحا لها بالإفلات منهما إلا في مناسبات محدودة.

ومع ظهور العديد من النجوم العرب من أصحاب الطراز المميز، قرر جول تقديم نسخة أخرى من جائزته العالمية في عام 2017 وكانت بعنوان جول 25 .

والآن نحن في الموعد السنوي من كل عام، مع القائمة المكونة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا على مدار عام 2020 الذي شهد العديد من التقلبات بسبب فيروس كورونا.

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الإعلان الثالث يتضمن تواجد 4 لاعبين من المركز السابع عشر وحتى الرابع عشر، لنستكمل الطريق نحو للتعرف على أفضل النجوم العرب العام الماضي.

أشرف بنشرقي

المغربي جناح أيسر الزمالك المصري وجوهرته الذهبية، الذي كان صاحب بصمة قوية في حصد الفارس الأبيض لبطولتين في أسبوع واحد؛ هما كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري، في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

لكن لم تبتسم 2020 كثيرًا لرفاق المغربي، فبعد البطولتين، خسر الزمالك لقب الدوري المصري وكأس مصر وأخيرًا البطولة الأهم والغائبة عن خزائنه؛ دوري أبطال إفريقيا بهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي.

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شارك بنشرقي الذي احتل المركز السابع عشر بقائمة جول 25، العام المنقضي بالدوري المصري في 18 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 5 آخرين.

أكرم عفيف

جناح أيسر السد القطري، جاء في المركز السادس عشر، حيث لم يكن عام 2020 سيئًا عليه في كافة النواحي، إذ أضاع فريقه بطولتين وتوج بـ3 بطولات.

زعيم قطر حصد لقب الدوري المحلي في 2019 بعد غياب 6 سنوات، لكنه لم يستطع الحفاظ عليه في 2020، فقد هرب منه لغريمه الدحيل، وكان الوضع محبطًا كذلك على المستوى القاري، إذ ودع رفاق عفيف دوري أبطال آسيا من دور الـ16 بالهزيمة بهدف وحيد أمام برسبوليس الإيراني، رغم أن البطولة أقيمت بنظام التجمع في العاصمة القطرية "الدوحة".

في المقابل، حصد السد بطولات الكأس في بلاده؛ كأس أوريدو وكأس أمير قطر وكأس نجوم قطر.

قضى عفيف النصف الأول من العام معارًا من فياريال الإسباني إلى السد، قبل أن يشتريه الأخير في النصف الثاني من العام بشكل نهائي.

18 مباراة هي حصيلة مشاركة جناح السد في الدوري القطري بعام 2020، نجح بها في تسجيل 13 هدفًا وصنع 9 آخرين.

وكُلل مجهوده في 2020 بحصوله على جائزة هداف الدوري القطري بالموسم الماضي برصيد 15 هدفًا.

رومان سايس

المدافع المغربي البالغ من العمر 30 سنة جاء في المركز الخامس عشر، بعدما تمكن من تثبيت أقدامه مع وولفرهامبتون تحت قيادة المدرب نونو سانتو، وأصبح من أهم اللاعبين في الفريق.

اللاعب أصبح قطعة أساسية في تشكيل الذئاب، وساهم في احتلال الفريق المركز السابع بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

صخرة صلبة تتحطم عليها آمال مهاجمي الدوري الإنجليزي 🪨



توهج بقوة مع الذئاب في 2020 🐺🔥



🇲🇦 المغربي رومان غانم سايس في مركز 15 في قائمة #جول25 pic.twitter.com/znqlqonTcl — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2021

وأما في الموسم الحالي، فيواصل سايس ظهوره كأساسي، وكانت اللقطة الأبرز له عندما سجل هدف فريقه الوحيد أمام توتنهام بكرة رأسية في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1/1 في ديسمبر الماضي.

يوسف النصيري

كانت سنة مشرقة بالنسبة للمهاجم المغربي بعد انتقاله إلى إشبيلية ليحصل على المركز الرابع عشر، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات مع الفريق الأندلسي الموسم الماضي خلال عام 2020.

اللاعب حصل على اللقب الأول طوال مسيرته الاحترافية، بعد التتويج مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي بعد التغلب على إنتر في المباراة النهائية.

صاحب الـ23 سنة بدأ ينضج بشكل ملحوظ هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا بكل البطولات، ليصبح من أهم المهاجمين في الدوري الإسباني.

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انتظرونا مع قائمة أخرى من أفضل النجوم العرب، قبل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020 يوم 18 يناير الجاري.