استعدادًا للرحيل عن النصر .. وكيل أندرسون تاليسكا يعرض اللاعب على هذه الأندية!

الرحيل أقرب من أي وقتٍ مضى..

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بدأ التخطيط من الآن؛ لـ"مرحلة" ما بعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

تاليسكا انضم إلى النصر في صيف 2021، قبل أن يجدد عقده حتى 30 يونيو 2026؛ لكن.. مع الطفرة الهائلة في الصفقات السعودية، بات مستقبل اللاعب مع قلعة العالمي، غير واضح.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الإمارات اليوم"، تسويق وكيل أعمال تاليسكا لـ"النجم البرازيلي"، على أكثر من فريق، خلال الأيام القليلة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت مساء اليوم الخميس، عن أن وكيل نجم النصر، تواصل مع أندية إماراتية عديدة؛ لبحث إمكانية انضمام اللاعب إلى أحدهم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ولم تذكر الصحيفة، "هوية" هذه الأندية الإماراتية تحديدًا، أو موقفها من التعاقد مع أندرسون تاليسكا، في الميركاتو الصيفي القادم، من عدمه.

جدير بالذكر أن أكثر من فريق تركي، وعلى رأسهم فنربخشه، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أبدوا اهتمامًا أيضًا بالتعاقد مع تاليسكا.