تسريبات وخفايا .. سر غضب الهلال في أزمة الحمدان والشباب

تعرف على أسباب غضب الهلال من الشباب

حالة من الغضب تسيطر على مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بسبب الأزمة الدائرة مع نادي الشباب، بشأن مشاركة عبد الله الحمدان في المباراة القادمة بينهما.

وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، قد خرج بتصريحات يؤكد خلالها عدم قانونية مشاركة عبد الله الحمدان في المباراة القادمة التي ستجمع بين الهلال والشباب.

ماذا سينتج عن كسر الاتفاقية بين الهلال والشباب؟

علق الإعلامي خلف ملفي على خبر تلقي نادي الهلال ردًا من الاتحاد السعودي، يؤكد فيه قانونية مشاركة عبد الله الحمدان في مواجهة الشباب "فريقه السابق"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ملفي عبر حسابه: "إذا كان فهد بن نافل رئيس الهلال اتفق مع نظيره خالد البلطان رئيس الشباب، على عدم مشاركة عبد الله الحمدان، أمام ناديه السابق، فمن الأدبيات التقيد بالاتفاقية.

وتابع: "وإذا فكر الهلاليون في إشراكه وكسر هذه الاتفاقية الودية، فهذا مؤشر لخسائر متعددة، ما لم يكن هناك (خفايا)".

ما سبب غضب إدارة نادي الهلال؟

من جانبه، رد الصحفي الرياضي عبد الله الحنيان، على تعليق خلف ملفي، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا خاصية "الرد".

وكتب الحنيان: "حسب علمي يا أبو أحمد، إدارة الأهلي مستاءة من كسر سرية بنود العقد"، مشيرًا إلى خروج تلك التسريبات من جانب نادي الشباب ورئيسه خالد البلطان.

ليوضح الحنيان سبب الأزمة الدائرة بين الهلال والشباب بسبب مشاركة الحمدان في المباراة القادمة.

حسب علمي يابو أحمد

إدارة الهلال مستاءة من كسر سرية بنود العقد — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) May 6, 2021

كيف حسم اتحاد الكرة أزمة الحمدان؟

وبعد توجه مسؤولي الهلال باستفسار لدى اتحاد الكرة، بشأن قانونية مشاركة عبد الله الحمدان في مباراة فريقه السابق الشباب، رد اتحاد الكرة على الهلال بقانونية مشاركته.

ويرى مسؤولي اتحاد الكرة أن البند المضاف في عقد الحمدان، والذي ينص على عدم مشاركته ضد الشباب ناديه السابق غير قانوني، لأنه مخالفًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبذلك يصبح الهلال قادرًا على إشراك عبد الله الحمدان في مباراة الفريق القادمة أمام الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مواجهة الهلال والشباب المصيرية

وتعد مباراة الهلال والشباب مصيرية في مسيرة الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يتشارك الفريقين في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد الثالث.

ويتبقى من عمر الدوري السعودي 5 مباريات فقط، والفوز في هذه المباراة يعني أن الفائز سيكون هو الأقرب لتحقيق الدوري السعودي هذا الموسم، في ظل اقتراب الدوري من نهايته.

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