زوجته السبب! .. العمري يُجبر النصر للموافقة على رحيله

قرار مفاجئ من عبد الإله العمري

SHAHID

رفض المدافع عبد الإله العمري جميع العروض التي وصلت إليه من إدارة ناديه النصر، من أجل تمديد عقده، وتمسك بالرحيل خلال الوقت الحالي، والسبب وراء هذا الأمر هي زوجته!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهد مستوى عبد الإله العمري الفترة الماضية تراجعًا كبيرًا، آخرها في مباراة شباب الأهلي الإماراتي بملحق دوري أبطال آسيا، حيث هاجمتهم الجماهير أثناء تغييره.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عرض النصر للعمري وصل إلى 10 ملايين ريال في الموسم، ولكن اللاعب طلب المغادرة دون مناقشة أي عرض من ناديه، لأنه يتمسك بالرحيل.

وأضافت الصحيفة أن العمري يرغب في الانتقال إلى جدة منذ زواجه مطلع الصيف الجاري، بحجة أن زوجته طالبة في إحدى الجامعات هناك، ويُريد البقاء جوارها وأسرتها، بجانب تذمره من بعض الأمور داخل النادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

العمري قال لإدارة النصر: "أرجو أن توافقوا على العروض التي وصلتكم حتى يستفيد النادي قبل الرحيل مجانًا يناير القادم".

وتلقى نادي النصر بالفعل عرضًا من الاتحاد لشراء المدة المتبقية من عقد العمري، والبالغة 9 أشهر، وتم رفضه والمطالبة بالحصول على 25 مليون ريال سعودي، كما أن الأهلي يُجهز حاليًا عرضًا لتقديمه بشكل رسمي.

SHAHID