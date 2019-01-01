النصر يستغل تعثر الهلال ويُخطط لخطف كاريلو

قد يكون هذا الأمر مؤشراً لتمسك النصر بالتفاوض مع إدارة بنفيكا البرتغالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن رغبة المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي النصر في التعاقد مع اللاعب أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال الحالي والمعار من نادي بنفيكا البرتغالي.

وأكدت الصحيفة أن فيتوريا مُعجب إمكانات كاريلو، لاعب بنفيكا المعار إلى الهلال والذي قدم مستويات لافتة مع الفريق خلال حقبة تولي البرتغالي جيسوس قيادة الفريق.

وقد يكون هذا الأمر مؤشراً لتمسك النصر بالتفاوض مع إدارة بنفيكا البرتغالي لخطف اللاعب من الهلال في الميركاتو الصيفي المقبل.

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(📸: @AltaawounFC) pic.twitter.com/6hSMlsDx5A — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 3, 2019

وأكدت الصحيفة أن مفاوضات الهلال لضم كاريلو مع نادي بنفيكا متوقفة الفترة الأخيرة بسبب التخبط الإداري في النادي والذي كان أخره استقالة رئيس النادي محمد بن فيصل.

وأضاف أن مسؤولي النصر وإدارة بنفيكا خلال الأيام المقبلة، حتى قبل المباريات الكبيرة في الدوري السعودي فيما يخص آخر مباراتين بالبطولة، لأن المدير الفني الحالي روي فيتوريا مصمم على جلب الدولي البيروفي إلى صفوف النادي الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية.

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يُذكر أن كاريلو قد سجل 4 أهداف ويصنع 6 في 25 مباراة رسمية، وأصبح أحد اللاعبين المقربين من الجماهير بالملاعب السعودية.