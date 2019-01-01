النصر يُهني التعاون بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون خطف لقب الكأس من الاتحاد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدمت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، تهنئة خاصة لنادي التعاون عقب التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون خطف لقب الكأس من الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي تويتر غرد:"‏ألف مبروك لشقيقنا نادي ‎التعاون تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين".

إدارة التعاون تلتقط الصور التذكارية مع كأس الملك 📸 pic.twitter.com/rFNrhD8ECL — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

وأضاف: "يتقدم سعود السويلم رئيس النادي بالتهنئة لمحمد القاسم رئيس نادي التعاون، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف وكافة جماهير نادي التعاون بمناسبة تحقيق الفريق الأول كأس خادم الحرمين الشريفين".

يُذكر أن نادي النصر قد خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين على يد الاتحاد، الذي تأهل لملاقاة التعاون.