النصر يرفع عرضه للتعاقد مع محمد الكويكبي

يرغب العالمي في استعارة اللاعب في ظل تمسك إدارة الاتفاق باستمراره

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رفع إدارة نادي النصر السعودي عرضها للتعاقد مع محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب العالمي في استعارة اللاعب في ظل تمسك إدارة الاتفاق باستمراره مع الفريق، حتى أن عرض النصر وصل إلى أربعة ملايين ريال اضافة إلى اعارة المدافع عبدالاله العمري لصفوف الاتفاق لموسم واحد.

تقارير مقربة من نادي الاتفاق قالت أن الكويكبي يرغب في تمثيل النصر خلال الموسم القادم رغم رفض مسؤولي الفريق العرض المقدم له حيث طالب المدرب خالد العطوي بضرورة بقاءه.

وكانت إدارة النصر قد فتحت خط الاتصال وبشكل رسمي مع الاتفاقيين من اجل الحصول على خدمات الكويكبي وتركت الخيار مفتوح سواء بانتقال اللاعب او إعارته لمدة موسم واحد.

إدارة النصر السعودي في أزمة بسبب مكافآت الدوري

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة حدوث تفاصيل جديدة في هذا الملف من أجل إمكانية قيد اللاعب في القائمة الآسيوية.