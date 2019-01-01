إدارة النصر السعودي في أزمة بسبب مكافآت الدوري

مكافأة الفوز ببطولة الدوري تصل إلى 40 مليون ريال سعودي

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر السعودي الحالية تواجه أزمة مادية بسبب مستحقات مكافآت الدوري للموسم الماضي 2018\2019.

التقارير أشارت إلى أن الإدارة الحالية لم تمنح اللاعبين مكافأة الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ومازالت تعمل على توفير هذا المبلغ.

وبحسب التقارير فأن مكافأة الفوز ببطولة الدوري تصل إلى 40 مليون ريال سعودي، وهي مستحقة لجميع لاعبي الفريق.

وكانت الإدارة الماضية قد أبلغت اللاعبين بالحصول على 200 ألف ريال لكل لاعب في حالة تحقيق لقب الدوري.

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التقارير أشارت إلى أن الإدارة الحالية برئاسة صفوان السويكت تستهدف تقليص المبلغ عن طريق تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فئات حسب المشاركة في المباريات.