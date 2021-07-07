النصر يرفض عرضًا ويتلقى آخر للتخلص من نجمه

النصر يريد التخلص من أحد لاعبيه

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد تلقت عرضين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبتها في التخلص من أحد نجومها خلال الموسم المقبل.

وفتحت إدارة النصر الباب أمام رحيل المهاجم الشاب فراس البريكان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وهو ما دفع بعض أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، للتقدم بعروض رسمية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر قد تلقت عرضين من إداراتي أبها والتعاون، من أجل التعاقد مع البريكان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة التعاون قدمت عرضًا بمليون ريال نظير الإعارة، مع تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي، مقابل 4 ملايين ريال.

ولكن إدارة نادي النصر رفضت العرض الذي تقدم به نادي التعاون للحصول على خدمات فراس البريكان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أكدت على أن إدارة نادي النصر اشترطت الحصول على مبلغ 10 ملايين ريال، مقابل بيع عقد فراس البريكان لمن يرغب في خدماته.