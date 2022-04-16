النصر يرد على بيان اتحاد الكرة بشأن القضايا ضد الأجانب

رد نادي النصر بشكل غير رسمي على بيان اتحاد كرة القدم السعودي بشأن الشكاوى ضد أطراف أجنبية، والذي نشره الاتحاد يوم وقيل أنه يتعلق بقضية الفريق العاصمي ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله.

النصر كان قد فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي بأسباب قانونية تضمن له حقوقه المالية، وانضم اللاعب بعدها للاتحاد في صفقة انتقال حر، ولم تنجح محاولات إنهاء الخلاف بين الطرفين وديًا ليلجأا للجهات المختصة.

ما قصة بيان اتحاد كرة القدم المتعلق بقضية النصر وحمدالله؟

النصر كان قد تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف ضد هدافه السابق وناديه الجديد في نهاية مارس الماضي، وقد ظهر مقطع صوتي مسرب قبل يومين قيل أنه لحمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد يعود إلى يوم قبل مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي.

الإعلاميون النصراويون طالبوا بالتحقيق في هذا المقطع متهمين حمدالله بتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء خلال أشهره الأخيرة مع النصر ليفسخ عقده وينضم للعميد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم رد على تلك المطالبات وشكوى النصر القديمة بالتأكيد عبر بيان رسمي نشره في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن النظر في قضايا الأندية المحلية ضد الأطراف الأجنبية ليس من احتصاصه.

وطالب الاتحاد جميع الأطراف بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن النظر في قضايا الأطراف المحلية ضد نظيرتها الأجنبية يكون في الجهات الدولية.

ولم يُوضح البيان هوية الأطراف المتعلقة ببيانه، لكن اتفق الجميع أن المقصود هو النصر وقضيته ضد حمدالله والاتحاد.

إذ جاء في البيان "بناءً على ذلك ولكون لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تطبق على المنازعات المحلية وفقا لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعوديا فإن النزاع يعتبر دوليًا، ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

كما أكد الاتحاد أنه لا يُمكن النظر في قضايا منظورة لدى جهات دولية حتى لا يحدث ازدواج في القرارات.

كيف رد النصر على بيان اتحاد كرة القدم؟

الإعلامي تركي العجمة وخلال برنامجه "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية نقل رد مسؤولي النصر على هذا البيان، والذي جاء حذرًا كثيرًا.

العجمي قال في ختام حلقة الأمس من برنامجه "تواصلنا مع المسؤولين في إدارة النصر عن موقفهم من بيان اتحاد كرة القدم، فأجابوا أن لديهم شكوى ضد حمدالله بالفعل مُقدمة من يوم 28 مارس الماضي، وأنهم يعتقدون لكن ليسوا متأكدين أن البيان يخصهم".

#تركي_العجمة: تواصلنا مع #النصر بشأن بيان اتحاد القدم وأكدوا تقدمهم بشكوى لكنهم غير متأكدين من أنهم المقصودين بالبيان.. وننتظر توضيح أو إشارة من الاتحاد@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/NIGpmQmzFp — برنامج كورة (@korarotana) April 16, 2022

وأضاف موجهًا رسالة لاتحاد كرة القدم السعودي "أعتقد أن هذا البيان بحاجة لأن يُلحق بتوضيح يُزيل الشكوك حول هوية الأطراف المعنية، وأعتقد ربما اتحاد كرة القدم يُعطينا الليلة أو غدًا توضيح أو حتى تلميح عن المقصود بالبيان".

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