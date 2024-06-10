النصر يتنازل عن شرطه ويوجه ضربة للاتحاد .. تشيزني يتراجع عن رفض السعودية

الحارس البولندي يقترب من خلافة أوسبينا في النصر

بينما كان الحديث خلال الأيام الماضية يدور حول رفض البولندي فويتشيك تشيزني؛ حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، الانتقال للنصر السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل، جد جديد يبشر النصراويين.

العالمي يبحث عن حارس عالمي يقود صفوفه بعد الأداء المتواضع للكولومبي دافيد أوسبينا، فوضع حراسة المرمى على رأس المراكز التي ستكون ضمن ثورة التصحيح في الصيف.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن تشيزني أصبح منفتحًا على الانتقال للنصر، الذي قدم له عرضًا لمدة عامين، وفريقه كذلك "السيدة العجوز" يريد بيعه، بعدما كانت تتحدث التقارير عن رفضه اتخاذ خطوة الانتقال للسعودية.

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هذه التفاصيل زاد عليها الصحفي نيكولا تشيرا موضحًا أن النصر رفع عرضه للحارس البولندي ليصل لـ20 مليون يورو سنويًا بعدما كان شارطًا 15 مليونًا فقط، مشيرًا إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، تواصل مع زميله السابق في اليوفي لإقناعه بالموافقة.

رفع العرض يعد ضربة لنادي الاتحاد السعودي الذي يستهدف الحارس نفسه، بعدما رحل حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي وقدمه حارسه المحلي عبدالله المعيوف أداءً متواضعًا طوال الموسم المنقضي.

يذكر أن تشيزني خاض 35 مباراة مع يوفنتوس في الموسم المنقضي، سجل خلالها 30 هدفًا، وصنع 15 آخرين.