اتجه للبديلة .. الاتحاد يُعرقل خطة النصر للتعاقد مع حارس مرماه الجديد

الناديان يسعيان للتعاقد مع حراس مرمى جدد هذا الصيف

يقف النصر والاتحاد على رأس الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع حراس مرمى أجانب هذا الصيف، إذ رحل دافيد أوسبينا ووليد عبد الله عن الأول، وتخلى الثاني عن مارسيلو جروهي ولم يُقنعه عبد الله المعيوف خلال الموسم المنصرم.

رغبات الفريقين كما يبدو تداخلت مما أثر على خططهما في سوق الانتقالات، إذ كشف الصحفي نيكولو شيرا عن ملامح خطة النصر تحديدًا للتعاقد مع حارس مرمى جديدًا، مشيرًا خلال منصة إكس إلى أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول هو هدف النادي السعودي الرئيسي.

وأشار إلى أن وجود عرض لدى أليسون من نادٍ سعودي آخر لم يُحدد هويته، لكن يُرجح بنسبة كبيرة أن يكون الاتحاد، وجه النادي العاصمي للخطة البديلة والتي تضمن خيارين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأول هو كيلور نافاس الذي سينتهي عقده نهاية يونيو الجاري مع باريس سان جيرمان ويصبح لاعبًا حرًا، فيما الثاني هو فويتشيك تشيزني المرتبط مع يوفنتوس بعقد يمتد حتى صيف 2025 لكنه مرشح للرحيل بعد اقتراب وصول ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى مونزا بناءً على طلب المدرب الجديد تياجو موتا.

شيرا أكد أن مسؤولي النصر تواصلوا بالفعل مع وكلاء تشيزني وقدموا له عرضهم الذي يتضمن عقدًا يمتد حتى صيف 2026، لكن الرد لم يكن مرحبًا، حيث يُفضل اللاعب البولندي البقاء في أوروبا وقد يُواصل رحلته مع يوفنتوس.