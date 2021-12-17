النصر يتخذ قرارًا صادمًا ضد فونيس موري

اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قرارًا صادمًا تجاه المدافع الأرجنتيني فونيس موري، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية 2022.

موري انضم لصفوف نادي النصر خلال صيف 2021 قادمًا من نادي فياريال الإسباني، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه طوال الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر أبلغت وكيل أعمال الأرجنتيني فونيس موري بالبحث عن عقد إعارة أو انتقال للاعب الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر اتخذ هذه الخطوة، بعد أن أبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ميجيل روسو، عدم رغبته في استمرار مواطنه موري.

فونيس موري لم يقدم المستوى المنتظر منه رفقة نادي النصر، حيث طالته الكثير من الانتقادات الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دفع الإدارة لاتخاذ قرار برحيله من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

النصر يمتلك في مركز المدافع أكثر من لاعب مميز، أبرزهم عبد الإله العمري وعبد الله مادو، وحسن لاجامي، وغيرهم من اللاعبين المميزين.

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وحقق النصر الفوز على نظيره الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، والتي كانت مؤجلة بينهما من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.