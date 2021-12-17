مفاجآت بالجملة .. كواليس غير متوقعة في انتقال حمد الله إلى الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس توقيع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لنادي الاتحاد، بعد أن تم فسخ عقده مع نادي النصر مؤخرًا، وذلك في مفاجأة لم يتوقعها الجميع.

وأعلن نادي الاتحاد أمس الخميس عن تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، بعد أن قامت إدارة النصر بفسخ التعاقد بينها وبين اللاعب المغربي.

ما هي كواليس انتقال حمد الله للاتحاد، وهل هناك اتفاق مع النصر؟

الإعلامي طارق العجمة قال عبر برنامجه "كورة" على قناة روتانا خليجية: "لا يوجد أي اتفاق بين إدارتي النصر والاتحاد بشأن عبد الرزاق حمد الله، لأن إدارة النصر علمت بخبر توقيع اللاعب للاتحاد مثل الجمهور".

وتابع: "قضية حمد الله ونادي النصر لم يتم فيها أي تسوية، واللاعب خرج من الرياض بموافقة إدارة مسلي آل معمر بسبب ظرف عائلي، ووعدهم بأنه سيعود بعد أسبوع من أجل التسوية بعرض من اللاعب للإدارة".

إدارة النصر وافقت على عرض حمد الله وسافر بالفعل، ولكن الجميع تفاجئ بإعلان نادي الاتحاد عن توقيعه مع المهاجم المغربي.

ما هو موقف النصر من حمد الله والاتحاد؟

العجمة قال: "رسميًا اسم حمد الله مازال موجود في كشوفات النصر، وهناك خطاب أرسل بالفعل من أجل فسخ العقد، ولكن مازال مقيدًا بكشوفات الفريق العاصمي".

واستطرد قائلًا: "أمتلك معلومات بأن إدارة النصر سترسل خطاب للاتحاد، تبلغه بأن النادي دخل في القضية مع حمد الله، وواضح أن الفترة القادمة بين الناديين ستكون على صفيح ساخن".

واختتم طارق العجمة تصريحاته قائلًا: "بالتأكيد الاتحاد كسب مهاجم جديد والنصر ارتاح من مشكلة كبيرة كانت في النادي، حمد الله سيبدأ كبيرة مع الاتحاد سيكون إضافة كبيرة".

ما هي قيمة عقد حمد الله مع الاتحاد؟

وأعلن الاتحاد أمس الخميس عن التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، ليتم التعاقد معه لتدعيم صفوف النمور بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن عقد عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد سيمتد إلى 18 شهرًا، بقيمة 10 ملايين ريال سعودي.

ومن المقرر أن ينضم حمد الله بشكل رسمي لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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