رسميًا | شباب الأهلي يُنقذ النصر من "أزمة" مشاريبوف

الفريق السعودي تخلص من أزمته

أعلن شباب الأهلي دبي الإماراتي تعاقده رسميًا مع الجناح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من النصر السعودي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الفريق السعودي كان قد وقع عقدًا مع لاعب باختاكور يمتد لموسمين ونصف، وكان سيُقيده في قائمته المحلية بدلًا من أحد أجانبه، لكن منعه من القيد خلال الفترة الشتوية لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية حال دون ذلك.

الإدارة النصراوية بقيادة صفوان السويكت أرادت التراجع عن التعاقد مع مشاريبوف وطلبت منه ووكيله فسخ العقد بالتراضي لكنهما رفضا الأمر، وقد رفض الاتحاد السعودي إمكانية استبدال الكوري الجنوبي كيم جين سو، الذي تعرض لإصابة في وتر أكيلس، بالجناح الأوزبكي.

ذلك الأمر أدخل النصر في أزمة حقيقية، إذ وقع مع اللاعب ولا يستطيع الاستفادة منه ومضطر لدفع مستحقاته المالية حتى نهاية الموسم الجاري.

شباب الأهلي أنقذ الفريق السعودي من تلك الأزمة باستعارة مشاريبوف حتى نهاية الموسم كما أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.