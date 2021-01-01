30 يناير 2013 .. الذكرى التي يود النصر تكرارها في السوبر أمام الهلال

رابطة المحترفين أعلنت الفائزين بجوائز يناير في الدوري السعودي

الذكريات نوعان .. نوع تُحب وتتمنى تكراره دومًا، ونوع آخر تأمل في نسيانه وحذفه من كتاب التاريخ الخاص بك. ذكرى مباراة النصر والهلال في 30 يناير 2013 من النوع الأول بالنسبة لجمهور العالمي .. ذكرى يتمنى تكرارها في لقاء السوبر السعودي اليوم السبت وبعد 8 سنوات.

استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيشهد مساء اليوم انطلاق صافرة الحكم الإيطالي دانيلو أورساتو لتُعلن انطلاق لقاء السوبر السعودي بين بطل الدوري والكأس "الهلال" ووصيفه في البطولتين "النصر".

النصر يدخل اللقاء وهدفه الأول الفوز وتحقيق بطولة قد تُنقذ موسمه الذي اتسم ببداية كارثية وبدأ يتحسن مؤخرًا وبعد رحيل المدرب روي فيتوريا وتعيين ألين هورفان خلفًا له، فيما الهلال على العكس بدأ بقوة ومن ثم تراجعت النتائج بشكل مخيف في الأسابيع الأخيرة.

فارس نجد كان يمر بفترة صعبة عام 2013 حين التقى الهلال في الدوري السعودي، وكان قد فشل في الفوز عليه طوال المباريات العشرة السابقة وتحديدًا منذ عام 2009.

تلك الفترة شهدت انتصار الزعيم في 8 مباريات منهم الستة الأخيرة والتعادل في مباراتين، مما كان يستوجب على النصر دخول اللقاء بهدف إنهاء تلك الحقبة السلبية في تاريخه.

استطاع النصر حسم اللقاء لصالحه بهدف محمد السهلاوي وكان السابع له في مرمى الهلال، والمثير أن ذلك الفوز تلاه 3 انتصارات متتالية للفريق في ديربي الرياض.

الفوز الأول كان بعد أقل من شهر في نهائي كأس ولي العهد وحدث بركلات الجزاء، والثاني في الدوري السعودي، والثالث كان أيضًا في نهائي كأس ولي العهد عام 2014 وانتهى لصالحه بهدفين مقابل هدف، واستطاع السهلاوي التسجيل في المباراتين الأخيرتين.