العالمي يستعد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرازيلي

أشاد هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، بطريقة قيادة البرازيلي مانو مينيزيس، لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببلغاريا، واصفًا إياه بالمدرب الذكي.

انتظم لاعبو العالمي المحليون والأجانب في معسكر خارجي مقام ببلغاريا، يخوض خلاله الفريق عدد من المباريات الودية، بقيادة مدربه مانو مينيزيس.

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وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه التمارين تثبت ذكاء المدرب البرازيلي مانومنتينز حيث انه بتمرين التفريقة (التقسيمة )يحاول كسب الوقت في استعادة لياقة اللاعبين سريعاً وهذا جميل، واسرع الطرق لكسب اللياقة التفريقة".

وأضاف: "معلومة فترةالاستعدادبالنسبة للاعب تعتبر ممله كونهابالنسبة له تمارين ثقيلةومجهده واللاعب في آخر فترة الاستعداديعرف بان الصعب راح وبقي التمارين الاعتيادية ومنها التقسيمة ١١ /١١والمباريات المدرب الذكي هو من يدخل اللاعبين في جو التمارين بالكورة لمسه اولمستين لترويح اللاعبين عن الملل".

هذة التمارين تثبت ذكاء المدرب

البرازيلي مانومنتينز حيث انه بتمرين التفريقة (التقسيمة )يحاول كسب الوقت في استعادة لياقة اللاعبين سريعاً وهذا جميل

واسرع الطرق لكسب اللياقة التفريقة pic.twitter.com/bvRXglL2r9 — هاشم سرور (@Hashem_S6) July 12, 2021

يذكر أن النصر اختتم الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما ترنح طوال الموسم بين صعود وهبوط، حتى أنه صارع بالمراكز الأخيرة في الجولات الأولى من الموسم.

وتجهز العالمي للموسم الجديد بصفقات قوية، إذ ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، بجانب إعادة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من الإعارة.

لكن حتى الآن مصير النصر من هذه الصفقات لا يزال مجهولًا، إذ أنه لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وأمامه مهلة حتى 21 أغسطس المقبل.