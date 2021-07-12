العالمي يعسكر حاليًا ببلغاريا

سخر الإعلامي الرياضي سطام الثقيل من معسكر نادي النصر السعودي، استعدادًا للموسم الجديد 2021-22، واصفًا إياه بـ"هياط الصيف".

العالمي انتظم لاعبوه المحليون والأجانب في معسكر خارجي مقام ببلغاريا، يخوض خلاله الفريق عدد من المباريات الودية، بقيادة مدربه مانو مينيزيس.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطعًا مصورًا، معلقًا: "لا تخاف !، هذا مجرد استعداد لتدريب النصر الأول، العالمي في بلغاريا".

الثقيل أعاد نشر المقطع، وكتب ساخرًا: "هياط الصيف، وفي الاخير المركز السادس".

هياط الصيف



وفي الاخير المركز السادس https://t.co/y3ThO4xrJS — سطام الثقيل (@sattamalthqil) July 11, 2021

النصر اختتم الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما ترنح طوال الموسم بين صعود وهبوط، حتى أنه صارع بالمراكز الأخيرة في الجولات الأولى من الموسم.

وتجهز العالمي للموسم الجديد بصفقات قوية، إذ ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، بجانب إعادة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من الإعارة.

لكن حتى الآن مصير النصر من هذه الصفقات لا يزال مجهولًا، إذ أنه لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وأمامه مهلة حتى 21 أغسطس المقبل.