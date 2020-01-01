فلاح القحطاني: ماجد عبد الله مثل مارادونا وبيليه، فيما حمدالله يُشبه ميسي

الناقد الرياضي السعودي يطرح رأيه في المقارنة بين حمدالله وماجد عبد الله

رفض الناقد الرياضي فلاح القحطاني فكرة المقارنة بين مهاجم النصر الحالي عبد الرزاق حمدالله وأسطورة الفريق ماجد عبد الله، موضحًا أن الفارق بينهما كبير.

القحطاني تحدث خلال برنامج الحصاد الرياضي مشبهًا ماجد عبد الله بالأساطير دييجو أرماندو مارادونا وبيليه، مشيرًا إلى أن حمدالله يُقارن بالنجم ليونيل ميسي وأدائه مع منتخب الأرجنتين.

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مضيفًا "ماجد عبد الله مثله مثل بيليه ومارادونا، هو يُقارن معهما وهذا الثنائي خاصة أضعه في كفة لوحده وبقية اللاعبين في كفة أخرى، حين أتحدث عن حمدالله فهو بالتأكيد لاعب كبير وممتاز لكني أقارنه مع ميسي مع الأرجنتين، فيما ماجد عبد الله يُشبه مارادونا مع الأرجنتين".

تابع "ماجد عبد الله تاريخ ولا أحد يختلف عليه، وهو ليس تاريخًا في النصر فقط بل في الكرة السعودية والقارة الآسيوية، ولو استطاع حمدالله تحطيم أرقام ماجد عبد الله وهو لاعب كبير قادر على هذا، سيكون قد حطم أرقام جميع لاعبي الدوري السعودي على مدار تاريخه".