النصر يطلب "منبوذ" لوران بلان لحل أزمة الظهير الأيسر .. وناقد: "ستدفعون ملايين في بطيخ"

بعد ترشيح 4 أسماء لحمل قميص العالمي..

يواصل نادي النصر، تحركاته من أجل حسم صفقة الظهير الأيسر، قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي، وذلك بعد ضياع صفقة متعب الحربي الذي انتقل إلى صفوف الهلال، بعقد لمدة 5 سنوات، قادمًا من الشباب.

وأفادت تقارير بأن النصر رشح 4 أسماء من أجل شغل مركز الظهير الأيسر للفريق، تزامنًا مع رحيل البرازيلي أليكس تيليس، حيث يفاوض زكريا هوساوي في الرائد، إسلام هوساوي في نيوم، ومعاذ فيهي في الاتحاد، وعبد الإله الخيبري في الرياض.

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وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، أن إدارة النصر خاطبت نظيرتها في الاتحاد، من أجل التعاقد معاذ فقيهي، المنتقل حديثًا من الهلال، على سبيل الإعارة، ولا تزال الإدارة في انتظار الرد، علمًا بأن المدير الفني للاتحاد، لوران بلان، قد طالب الإدارة بالاستغناء عن فقيهي رغم استقطابه مؤخرًا.

وفي هذا السياق، نشر الناقد الرياضي محمد الدويش، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "فشل صفقة الظهير أفضل سوء لإدارة النصر، رجاءً كثروا من هذا السوء، فلا يوجد لاعب محلي يستحق كل هذا التبذير، استعيروا ظهيرًا وجرّبوه، فإن نجح انقلوه، وإن خاب رجعوه، غير كذا.. ستدفعون ملايين في بطيخ.. تعلموا بالنصر".

واحتفل الشباب بعقد الصفقة الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين، بانتقال متعب الحربي إلى صفوف الهلال، مقابل 123 مليون ريال، وإعارة مصعب الجوير لموسم رياضي واحد، وذلك بعدما قدم النصر عرضًا بقيمة 92 مليون ريال، قبل الدخول الهلالي المفاجئ، من أجل إقناع الإدارة الشبابية بحسم الصفقة.