النصر لن يصمت على الخطاب المزور.. المريسل يكشف عن قرار العالمي بعد أزمة علم البليهي!

بعد نفي تعيين حارس لمراقبة البليهي ومنع تكرار واقعة "غرس العلم"..

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"حارس من أجل إيقاف البليهي".. هكذا سادت حالة من السخرية بين جماهير الهلال، حول لجوء إدارة النصر إلى حارس لمنع أي محاولات من المدافع علي البليهي، لغرس علم الأزرق مرة أخرى في ملعب الأول بارك.

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وانتزع الهلال تعادلًا مع مضيفه النصر من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+10، من عمر مباراة الديربي التي أقيمت على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ونفى مصدر مسؤول صحة الخطاب المتداول خلال الساعات الماضية، حول تعيين حارس لمنع البليهي، قائلًا إنه لم يتم استحداث أي وظيفة، ووجود رجل الأمن أمر طبيعي في كافة المباريات، وهو من اختصاص إدارة ملعب الأول بارك.

وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، أن الإدارة القانونية بشركة النصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من قام بتزوير هذا الخطاب ومن أيده، مضيفًا "المشكلة البعض يسلم عقله للآخرين ويصدقه. أجل مدير تنفيذي يخاطب نفسه!".

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وكان البليهي قد أثار حالة واسعة من الجدل بعد غرس علم الهلال، في ملعب مرسول بارك، بعد فوزه على النصر بنتيجة (2-1)، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الأمر الذي تسبب في اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، وعقوبات صادرة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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