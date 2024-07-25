"يبون الأرقام بمزاجهم" .. إعلامي يستشهد بالصفقة المرغوبة للرد على مغالاة النصر في بيع لابورت!

بعد اهتمام ريال مدريد بضم مدافع النصر..

وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، رسالة دفاعية عن نادي النصر، بداعي وجود اتهامات أوروبية للنادي بالمغالاة في عرض المقابل المادي للاستغناء عن خدمات المدافع الإسباني إيمريك لابورت، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وأفادت تقارير إسبانية بأن لابورت صار محل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تألق مدافع النصر في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث قاد فريقه للتتويج باللقب، فيما تعد الصفقة مُعقدة؛ كون الريال يرغب في تنازل إيمريك عن المدة المتبقية في عقده مع النصر، والانتقال إلى الملكي في صفقة حرة.

ونشر العصيمي، رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "أولمو تميز في اليورو، ولابورت أيضًا تميز في اليورو، نادي أولمو، يريد ستين مليون يورو للتنازل عن اللاعب. النصر يطلب في لابورت ستين أو خمسين مليون يورو، يقولك سعره مرتفع وعائق للانتقال. السماسرة الخواجات والأندية الأوروبية يبون المواضيع والأرقام بمزاجهم".

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وارتبط اسم داني أولمو، لاعب وسط لايبزيج الألماني، بوجود رغبة من قِبل نادي النصر بالتعاقد معه في موسم الميركاتو الصيفي، بناءً على وسم أطلقته جماهير الأصفر مطالبة بحسم الصفقة التي ستصنع الحدث في الصيف، رغم ظهور تقارير جديدة تؤكد أن النصر لم يتقدم بعرض رسمي، وأن اللاعب قريب من الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

ويرتبط أولمو بعقد مع لايبزيج حتى يونيو 2027، فيما خاض نجم المنتخب الإسباني، 25 مباراة مع فريقه خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.