مدرب النصر يدرس قيد نور الدين أمرابط بدلاً من مايكون في القائمة الآسيوية

أمرابط قد يتم قيده في قائمة الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر إدارة نادي النصر السعودي وصول اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط إلى معسكر الفريق من أجل الإعداد للموسم الجديد 2019\2020.

تقارير مقربة من العالمي أشارت إلى أن أمرابط قد يتم قيده في قائمة الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا قبل دور الـ16.

التقارير أشارت إلى أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا يدرس ضم أمرابط إلى القائمة الآسيوية النهائية بدلُا من البرازيلي مايكون.

يشعر جميع لاعبي كرة القدم بالفرحة عندما تلامس الكرة أقدامهم، لا شك في هذا الأمر 💁‍♂️

لكن الأمر يبدو مختلفًا مع هؤلاء النجوم من الدوري السعودي، فالكرة هي التي تفرح عندما تلامس أقدامهم 💫 pic.twitter.com/X6lE2HKAbt — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 22, 2019

وأضافت التقارير أن تسجيل أمرابط قد يكون رفقة مواطنه عبد الرزاق حمدالله؛ البرازيلي جوليانو؛ والأسترالي برادلي جونز.

في سياق أخر، وصل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله أمس إلى معسكر الفريق المُقام حاليًا، بعد فترة جدل حول مصيره مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

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يُذكر أن نادي النصر سيواجه الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، وتُقام المباراة الأولى في السعودي 5 أغسطس المُقبل، وتُقام العودة في الإمارات 12 أغسطس.