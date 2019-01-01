الأهلي السعودي يعرض 3 ملايين دولار للتعاقد مع لوسيانو أكوستا

عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إمريكية عن رغبة نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب نادي دي.سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل مسؤولي الأهلي في ضم اللاعب نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة في صناعة اللعب، والمستوى المميز الذي يُقدمه رفقة نادي الأمريكي.

عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أجانب الأهلي في الآسيوية 🌏



1⃣ دجانيني 🇨🇻

2⃣ عمر السومة 🇸🇾

3⃣ جوزيف دي سوزا 🇧🇷

4⃣ الفيس ساريتش 🇧🇦 pic.twitter.com/BAu3PTifwY — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 22, 2019

التقارير أشارت إلى أن عرض النادي الأهلي لضم اللاعب يصل إلى 3 ملايين يورو، بخلاف بعض المميزات الإضافية.

وقالت التقارير أن إدارة النادي لم تحسم موقفها حتى الآن بشكل نهائي من بقاء أو رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الأهلي قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.