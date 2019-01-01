الانتقالات

الأهلي السعودي يعرض 3 ملايين دولار للتعاقد مع لوسيانو أكوستا

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Geoff Burke-USA TODAY Sports
عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إمريكية عن رغبة نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب نادي دي.سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل مسؤولي الأهلي في ضم اللاعب نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة في صناعة اللعب، والمستوى المميز الذي يُقدمه رفقة نادي الأمريكي.

عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التقارير أشارت إلى أن عرض النادي الأهلي لضم اللاعب يصل إلى 3 ملايين يورو، بخلاف بعض المميزات الإضافية.

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وقالت التقارير أن إدارة النادي لم تحسم موقفها حتى الآن بشكل نهائي من بقاء أو رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الأهلي قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

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