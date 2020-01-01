مادو يُعلن نجاح جراحة الركبة ويُحدد موعد العودة لتدريبات النصر

اللاعب أجرى عملية تنظيف الركبة

طمأن عبد الله مادو مدافع النصر جمهور فريقه على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة تنظيف الركبة تحت إشراف الطبيب سالم الزهراني في السعودية.

المدافع السعودي غائب عن الفريق منذ منتصف يناير الماضي، إذ كانت مباراة الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هي آخر مبارياته معه، وقد فوت مباراتي دوري أبطال آسيا لمعاناته من آلام الركبة.

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طبيب النصر بازيل روبيرو كان قد قرر منذ البداية أن مادو بحاجة لعملية تنظيف للركبة لعلاج الخشونة التي يُعاني منها، لكن غيابه عن اللعب بعدها لمدة 6 أسابيع هو الوقت الذي سيحتاجه للراحة والتأهيل جعل النصر وبالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني يُقرر تأجيلها للصيف القادم واعتماد تدريبات التقوية وجلسات العلاج في العيادة لتخفيف الآلام.

فشل تلك الحلول واستمرار الآلام وتوقف النشاط الكروي في السعودية بسبب فيروس كورونا دفع النادي واللاعب لاتخاذ قرار إجراء الجراحة المطلوبة، وقد تحدث مادو لصحيفة الرياضية السعودية مؤكدًا نجاح عملية التنظيف وزوال الآلام تدريجيًا.

مضيفًا عن سبب تأجيل الجراحة "كان التأخير في الفترة الماضية بسبب تعدد الخيارات في حالة التعافي من الإصابة، وفضلت مع الجهاز الطبي في النصر أن يكون خيار تدخل العملية هو الأخير، ولكن بعد توقف الدوري فضلنا إجراءها واستغلال فترة التوقف".

أضاف "فترة التأهيل ستكون شهرًا إلى 6 أسابيع كأقصى تقدير، وأريد البدء بشكل مباشر وسريع والوصول إلى الجاهزية الكاملة، لخوض المباريات والمنافسات الرياضية في حال استكمالها وأنا في أفضل حال".

وأتم قائلًا "أشكر إدارة النصر على حرصها خلال الفترة الماضية وتوفير جميع المتطلبات وتسهيل الصعاب عني وعن جميع اللاعبين، لها مني جزيل الشكر".

ومن جانبه، أكد الزهراني استشاري جراحة العظام والطب الرياضي في مستشفى الحبيب أن الجراحة لم تتخط الـ20 دقيقة وكانت عبارة عن تنظيف صابونة الركبة.

وأضاف أن مادو سيكون قادرًا على المشاركة في التدريبات الجماعية في منتصف مايو القادم، على أن يعود بعدها للعب المباريات حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا.