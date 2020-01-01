تحديد الموعد المبدئي لعودة عبد الله مادو للتدريبات البدنية

اللاعب أجرى عملية تنظيف الركبة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن البرتغالي بازيل روبيرو طبيب نادي النصر حدد بشكل مبدئي موعد عودة المدافع عبد الله مادو للتدريبات البدنية بعد خضوعه لجراحة تنظيف الركبة تحت إشراف الطبيب سالم الزهراني في السعودية.

المدافع السعودي غائب عن الفريق منذ منتصف يناير الماضي، إذ كانت مباراة الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هي آخر مبارياته معه، وقد فوت مباراتي دوري أبطال آسيا لمعاناته من آلام الركبة.

المزيد من الفرق

فيديو | عدو عدوي صديقي .. يوم أن حول النصر احتفال الهلال إلى كابوس

الطبيب روبيرو كان قد قرر منذ البداية أن مادو بحاجة لعملية تنظيف للركبة لعلاج الخشونة التي يُعاني منها، لكن غيابه عن اللعب بعدها لمدة 6 أسابيع هو الوقت الذي سيحتاجه للراحة والتأهيل جعل النصر وبالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني يُقرر تأجيلها للصيف القادم واعتماد تدريبات التقوية وجلسات العلاج في العيادة لتخفيف الآلام.

فشل تلك الحلول واستمرار الآلام وتوقف النشاط الكروي في السعودية بسبب فيروس كورونا دفع النادي واللاعب لاتخاذ قرار إجراء الجراحة المطلوبة، وقد خضع لها بالفعل في بداية إبريل الماضي.

الصحيفة أوضحت أن مادو يخوض حاليًا برنامجًا تأهيليًا خاصًا في منزله تحت إشراف روبيرو الذي يُتابع كافة تطورات الحالة عبر تطبيق "واتس آب".

وأضافت أن المتوقع هو عودة اللاعب لممارسة التدريبات البدنية عقب إجازة عيد الفطر في حال أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح ليكون جاهزًا للعب مع الفريق عند استئناف الدوري السعودي.