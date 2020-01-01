رئيس ضمك: ابن زكري لم يسيء للنصر واعتذار فُهم بطريقة خاطئة

صالح أبو نخاع يفسر اعتذاره ثم إعلانه ملاحقة المتجاوزين

أوضح صالح أبو نخاع؛ رئيس نادي ضمك السعودي، أنه لم يجد أي إساءة في تصريحات الجزائري نور الدين بن زكري؛ مدرب ضمك، عن نادي النصر، مؤكدًا أنها تصريحات فنية فقط لا غير.

كتيبة المدرب الجزائري أضاعت الصدارة على العالمي بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ16 والافتتاحية للدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج بعدها مدرب ضمك مؤكدًا أن النصر ما كان ليفوز على فريقه حتى لو استمرت المباراة لمدة شهر كامل.

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ورغم اعتذار أبو نخاع لجمهور النصر إلا أنه عاد وأعلن ملاحقة المتجاوزين في حق ناديه ومسؤوليه قضائيًا، إذ تم رصد كافة التجاوزات. (طالع التفاصيل)

وقال أبو نخاع، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "تغريدة الاعتذار هي لتأكيد احترامي لكافة أندية الدوري، والنصر من الأندية العزيزة عليّ، واعتذاري كان مقدم للجماهير والأشخاص الذين قابلتهم بالملعب والذين لم يتمكنوا من دخول الاستاد، بالإضافة إلى الذين سمعوا بعض الإساءات من رابطة جمهور ضمك".

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وأضاف: "اعتذار ليس له علاقة بتصريحات نور الدين بن زكري، فقد راجعت تصريحاته وكل شيء بالمباراة ووجد أن المدرب لم يخطئ تجاه نادي النصر أو أي منسوبيه، وإذا قال أحد أنه أخطأ بأي شيء، فنحن مستعدون للاعتذار إذا توجب الأمر".

رئيس ضمك تابع: "أما بشأن ملاحقة المتجاوزين فابن زكري هنا لخدمة وطننا ورياضته، ولا أحد يرضى بالتجريح الذي تعرض له كشخص، انتقدوه كمدرب وليس كشخص، لكن الغريب أن التجريح به صدر من قناة رسمية".

واستطرد: "نور الدين بن زكري مدرب له صولاته وجولاته في كثير من الدوريات وتعرض لحملات شرسة، لكنني أصبحت أشعر أن جمهور بعض الأندية أصبح هو من يقود الإدارات، فقط تصريح مدربنا فني، حتى أنه قال أنه يحترم النصر وتحدث عنه بشكل إيجابي".

وعن المشادة التي حدثت بين ابن زكري والبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، علق: "هذه كرة القدم، هذا شيء طبيعي، أنظر في مواجهة الفيصلي والفيحاء، مدربا الفريقين تعاركوا بالأيادي بين الشوطين، ماذا حدث عليها؟، لم يتحدث عنها أحد".

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال محتل الصدارة، بينما يأتي ضمك في المركز الأخير برصيد عشر نقاط فقط.