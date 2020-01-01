بعد اعتذاره - رئيس ضمك: سنقاضي كل من تجاوز ضدنا

رئيس ضمك قرر مقاضاة كل من تجاوز في حق ناديه والمدرب الجزائري نور الدين بن زكري.

أكد صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، على أن ناديه رصد جميع التجاوزات التي حدثت ضد النادي ومدربه الجزائري نور الدين بن زكري، لتقديمها إلى المحامي، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تصريحات نور الدين بن زكري أثارت غضب الجماهير النصراوية، حيث قال بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "النصر لن يسجل في مرمى فريقي لو لعب لمدة شهر، دون الحصول على ركلة جزاء".

أبو نخاع نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتذارًا رسميًا إلى نادي النصر وجماهيره أمس السبت، خلال تغريدة نصها:

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"أعتذر بإسمي واسم كل ضمكاوي إن حدث خطأ غير مقصود بحق نادي ‎النصر أو رجالاته وجمهوره العريض، نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا، ودمتم بخير".

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رئيس ضمك عاد ونشر تغريدة أخرى اليوم الأحد، جاء فيها: "يتم حصر جميع من تلفظ وتجاوز واعتدى على النادي أو أحد منسوبيه وبالأخص نور الدين بن زكري.. وتقديم الملف كاملًا لمحامي النادي.. لذلك وجب التنويه".

وتعادل النصر مع ضمك بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.