مدرب ضمك: لم أبصق على بدلاء النصر وقلت لفيتوريا "نحن لا نأكل الحرام"

المدرب الجزائري خرج بتصريحات فسرها البعض بالاستفزازية عقب مواجهة النصر

نفى الجزائري نور الدين بن زكري؛ المدير الفني لضمك السعودي، محاولاته لاستفزاز جمهور النصر، مؤكدًا أن حديثه عن العالمي كان فنيًا فقط.

كتيبة المدرب الجزائري أضاعت الصدارة على العالمي بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ16 والافتتاحية للدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج بعدما مدرب ضمك مؤكدًا أن النصر ما كان ليفوز على فريقه حتى لو استمرت المباراة لمدة شهر كامل.

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مما زاد من تكهن البعض بأن ابن زكري يسعى لاستفزاز الجمهور النصراوي هو حضوره لمواجهة الهلال وأبها بمدرجات الزعيم، والتي أقيمت أمس الجمعة.

وقال ابن زكري، خلال برنامج "الديوانية": "حضوري لمواجهة الهلال وأبها عادي، هما منافسان لي في الدوري، ودخلت الملعب كمواطن مثل كل المتفرجين، والدليل أننا لم أذهب للمنصة الشرفية، حتى أنني لم أجد مكان في المدرجات، لاكتظاظ الملعب بجمهور الهلال، وأحدهم منح لي مكاني، هذا كل ما في الأمر".

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وأضاف: "النصر فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وأنا احترم هذا النادي احترام كبير مثلما احترم كافة الأندية، وحديثي بعد مواجهتنا فقط كان على جوانب فنية، وبالفعل لو لعب النصر شهر أمامي لما فاز، لأنني أغلقت عليه كافة المنافذ بالملعب ولم يستطع الوصول لشباكنا.

"أين العيب في كلامي؟ هذه أمور فنية فقط وليس استفزازًا، فتكتيكيًا ضمك تغلب على النصر، أين العيب؟ ليس هناك أي عيب، وأنا احترم النصر كثيرًا هو وجمهوره، والتشكيك في النوايا أمر غير جيد".

وتابع: "ليس لدي أي مشكلة مع جمهور النصر، ولم أفعل أي شيء كي يكرهونني، أنا فقط مدرب ضمك وأدافع عن فريقي".

بسؤاله عن المشادة التي حدثت بينه وبين البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، أوضح: "هو ما يدور بيني وبين أي مدرب كبير، قد تحدث مشاحنات ومشاجرات، كل ما قلته له ابعد عن الحكم الرابع، لماذا تضغط عليه؟، كنت أتحدث معه باللغة الإيطالية، إذا أردت الفوز فالملعب أمامك، لماذا تضغط على الحكم؟، لم تعجبك خمس دقائق فأضاف لك الحكم عشر دقائق".

وعن حقيقة قيامه بالبصق على مقاعد بدلاء العالمي: "لا لم يحدث، هذا يبدو لكم في الصورة، لكن لم يحدث، كنت أحدث فيتوريا باللغة الإيطالية، وهي لغة تستخدم بها الأيدي والألفاظ، وعندما قصدت الفوز قلت له نحن لا نأكل الحرام، نريد الفوز بالملعب وليس بمساعدة الحكم، اتركوه يحكم المباراة بأريحية".

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال محتل الصدارة، بينما يأتي ضمك في المركز الأخير برصيد عشر نقاط فقط.