الاتفاق: مفاوضات النصر لضم محمد الكويكبي لم تتجاوز الـ10 دقائقاست

اللاعب جدد عقده مع فريقه

أكد معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي أن تجديد عقد نجم الفريق محمد الكويكبي يأتي ضمن سياسة الإدارة للحفاظ على استقرار الفريق وضمن مشروعهم لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي والمنافسة على المقاعد الأولى في الدوري السعودي.

الكويكبي كان قد ارتبط مرارًا بالرحيل عن الاتفاق، وقد تم الحديث خاصة عن رغبة النصر في ضمه وتطرق البعض لمفاوضات جمعت اللاعب مع حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكن كل ذلك انتهى بتجديد اللاعب لعقده مع الاتفاق حتى عام 2024.

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صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن العوهلي قوله أن مفاوضات النصر لضم الكويكبي لم تتجاوز الـ10 دقائق، إذ رفضت إدارة ناديه العرض على الفور، مشددًا أن الاتفاق مع اللاعب السعودي على تجديد عقده كان منذ الصيف الماضي لكن إتمامه رسميًا حدث في فترة الانتقالات الشتوية.

مضيفًا " أنهينا مسألة تجديد عقد الكويكبي من الصيف، لكن الإعلان عن التجديد تم في فترة التسجيل الثانية الشتوية بعد اكتمال جميع الأرقام المتفق عليها ما بين الطرفين".

"نحن في الاتفاق نقدر من لديه الرغبة بالبقاء معنا، كل لاعب مثل الاتفاق سواء كان محليًا أو أجنبيًا تفاوضنا معه على تجديد عقده، لكن كل شخص له رغبته، وبالنسبة لنا لم نعرض أي لاعب للبيع ونحن نرغب فيه".

تابع "لم ندخل في أي مفاوضات مع نادي النصر عندما تقدموا بطلب انتقال الكويكبي على سبيل الإعارة، بل تم الرد عليهم بالاعتذار في غضون عشر دقائق، واستمرينا في إكمال مفاوضاتنا مع اللاعب لتجديد عقده، هذا ما عملنا عليه وتم التجديد معه حتى عام 2024 بالرغم من أن عقده تبقى فيه عام ونصف العام، إلا أنه سيمثل الاتفاق لمدة خمسة أعوام مقبلة".

وحول موسم الفريق، قال العوهلي "النتائج في الدور الأول لم تساعدنا في تنفيذ المشروع هذا الموسم، لأن الطموح كان المنافسة بقوة على المراكز الأولى والحصول على مقعد يمنحنا المشاركة في دوري أبطال آسيا، وكذلك المنافسة على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن كعمل وسيناريو فنحن نسير في الخط الذي سيوصلنا إلى هدفنا الذي يطمح له جمهور هذا الكيان العريق".

وأتم أخيرًا مؤكدًا أن تجديد عقد المدرب الوطني خالد العطوي يعتمد على النتائج هذا الموسم، موضحًا أن سياستهم واضحة جدًا وهي منح المدرب وفريقه الفرصة الكاملة لتقديم كل ما يمتلك وبعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب.