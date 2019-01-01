النصر يبدأ موسمه بغيابات بالجملة عن لقاء ضمك

الدوري السعودي يبدأ بعد ساعات بلقاء العالمي والصاعد حديثًا للأضواء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يفتتح النصر السعودي اليوم الخميس، الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بملاقاة الصاعد الجديد لدوري المحترفين ضمك.

المباراة من المقرر أن تقام الليلة في تمام السابعة بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.

ويدخل العالمي المباراة وفي صفوفه عدة غيابات، على رأسها الصفقة الجديد عبد الفتاح آدم، الذي تعرض لإصابة في القدم في مران أول أمس الإثنين، تمنعه عن المشاركة..

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وكذلك يفتقد النصر لخدمات الثنائي يحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين، لعدم اكتمال جاهزيتهما الفنية والبدنية، فيما تبعد الإصابة عمر هوساوي عن اللقاء، حيث يعاني من التواء في مفصل القدم.

وأخيرًا يغيب البرازيلي بيتروس هو الآخر، نظرًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقافه لمدة مباراة واحدة، إثر مشاركته في الدوري البرازيلي.

يذكر أن النصر كان قد توج بطلًا في الموسم الماضي بعد صراع شرس مع الهلال، حسمه العالمي في الجولة الأخيرة متفوقًا عن الزعيم بفارق نقطة واحدة.