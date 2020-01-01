بعد رفض العويس والربيعي، النصر يطلب لاعبين جديدين للتخلي عن مهاجمه للأهلي

النصر لا يُمانع التنازل عن لاعبه لكن وفق صفقة تبادلية

وافقت إدارة نادي النصرالسعودي مبدئيًا على فكرة التخلي عن مهاجم الفريق "أحمد موسى" للنادي الأهلي هذا الصيف، لكنها اشترطت حدوث ذلك ضمن صفقة تبادلية بين الناديين.

الأهلي تقدم بعرض لضم المهاجم النيجيري بناءً على توصيه من مدربه فلادان ميلويفيتش الذي يراه الخيار الأفضل لتعويض دجانيني تافاريس الذي فسخ عقده من جانب واحد ومازال أمره لم يُحسم بعد في ظل تقديم الأهلي شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النصر وافق على طلب الأهلي، لكنه اشترط الحصول على خدمات محمد العويس أو محمد الربيعي في المقابل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض القاطع من جانب الإدارة الأهلاوية لحاجة الفريق لحارسي المرمى خاصة بعد إصابة ياسر المسيليم وغيابه عن مباريات دوري أبطال آسيا 2020.

النصر لم يستسلم بشأن إمكانية إتمام صفقة تبادلية، وقد غير مطالبه من العويس والربيعي إلى لاعبين جديدين، هما الجناح عبد الرحمن غريب والمدافع طلال عبسي الذي ضمه الأهلي من التعاون ولم يبدأ بعد مشواره مع الفريق، إذ سينضم له عقب نهاية عقده مع سكري القصيم بنهاية الموسم الجاري.

وتنتظر الإدارة النصراوية رد نظيرتها في جدة خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة أن الناديين يرغبان في تسجيل اللاعبين الجدد ضمن قائمتيهما في دوري أبطال آسيا، واليوم هو الموعد الأخير لتقديم قائمة دوري المجموعات وثمن النهائي.