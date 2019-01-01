إصابة مهاجم النصر تُثير غضب روي فيتوريا

الآلام تجددت للوافد الجديد للعالمي في التدريبات

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن حالة الغضب التي يُعاني منها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق بسبب اللاعب عبدالفتاح آدم.

التقارير المقربة من العالمي قالت أن المدير الفني غاضب من غياب اللاعب عن التواجد من الفريق بسبب الإصابات المتكررة التي يُعاني منها مؤخرًا.

وتجددت إصابة المهاجم المنتقل للنصر في الصيف عبد الفتاح آدم، مما تأكد غيابه عن الفريق خلال الفترة المُقبلة.

آدم لم يخض مع النصر أي مباراة منذ انتقاله للنصر، بسبب الإصابة التي وصفها الجهاز الطبي في النصر بالغامضة.

وأوضحت التقارير أن الآلام تجددت للوافد الجديد للعالمي في التدريبات، مما جعل الإدارة تتناقش مع الجهاز الطبي حول إمكانية إرساله لأحد المراكز الطبية في دبي، من أجل التأهيل.

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الجدير بالذكر أن عبدالفتاح آدم من المرجح أن يستمر غيابه عن المباريات الرسمية لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.