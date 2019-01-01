سلمان الفرج يقود المنتخب السعودي أمام فلسطين والعرضيات سلاح الفوز

الأخضر السعودي يحل مساء اليوم ضيفًا على فلسطين للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين

ماجد جزر

أستقر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على الشكل الفني الذي سيخوض به مباراة الأخضر السعودي أمام المنتخب الفلسطيني مساء اليوم.

الأخضر السعودي يحل مساء اليوم ضيفًا على فلسطين للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين، حيث ستقام المباراة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب المقربين من تدريبات المنتخب السعودي، فأن المدير الفني أبدى اهتمامًا خاصًا بالكرات الثابتة من أجل مباغتة الدفاع الفلسطيني.

وشهدت تدريبات الأخضر تركيز رينار على ضرورة استغلال جميع الكراث الثابتة التي تتاح خلال مجريات المباراة.

وفي نفس الشأن، من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الفرنسي على اللاعب سلمان الفرج في منطقة وسط الملعب في ظل جاهزيته بدنيًا للمشاركة في المباراة، ومشاركاته بشكل جيد في التدريبات.

يُذكر أن المنتخب السعودي يتصدر حاليًا المجموعة الرابعة في هذه التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا برصيد 4 نقاط بعد فوزها على سنغافورة في الجولة الثانية، بينما تحتل فلسطين المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أوزبكستان الثالثة.