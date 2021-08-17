رسالة غير مباشرة لعبد الرزاق حمد الله

وجه الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ رسالة مباشرة إلى لاعبي نادي النصر السعودي، وغير مباشرة للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، رافضًا استعمال طريق لي الذراع مع العالمي.

في هذه الأيام زعمت بعض التقارير أن المغربي سيرحل بشكل مؤكد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرة إلى أن نادي الاتحاد هو وجهته الجديدة.

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وأيضًا شقيق المهاجم المغربي ألمح لاقتراب رحيله عن العالمي، ليدعم التقارير التي ربطت بين حمد الله ونادي اتحاد جدة. (طالع التفاصيل)

وكتب الكاموخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى لاعبي النصر : أمّا بعد : عليكم أن تعلموا بأن النصر لا يقف على أحد، ولا ينتظر تكمال العدد، فسبق لقميصه أن ارتداه اعظم مهاجم سعودي في التاريخ، واحتفل بالبطولات تحت شعاره أفضل لاعب في العالم 1994".

وأضاف: "كونوا على يقين بأن ليّ الذراع لغة سيظهر ندمها عض الأصابع منكم عند مغادرتكم له".

إلى لاعبي #النصر :



أمّا بعد :



عليكم أن تعلموا بأن النصر لا يقف على أحد، ولا ينتظر تكمال العدد، فسبق لقميصه أن ارتداه اعظم مهاجم سعودي في التاريخ، واحتفل بالبطولات تحت شعاره أفضل لاعب في العالم ١٩٩٤.

كونوا على يقين بأن ليّ الذراع لغة سيظهر ندمها عض الأصابع منكم عند مغادرتكم له. pic.twitter.com/mGU5RrfkEn — احمد الكاموخ (@a_lkamok) August 17, 2021

يذكر أن عقد حمد الله مع النادي العاصمي ممتد حتى نهاية الموسم الحالي 2021-22، لكنه دخل في عديد المشكلات، وتؤكد التقارير أن هناك أزمة بينه وبين المدير الفني للفريق مانو مينيزيس، لذلك قد يرحل في الميركاتو الصيفي الجاري.