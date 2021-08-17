تقرير حول أن الاتحاد وجهة عبد الرزاق حمد الله المقبلة

لا يزال الحديث عن رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، عن العالمي قائمًا، رغم التزامه في معسكر الإعداد للموسم الحالي وانتظامه في تدريبات الفريق مع بداية الموسم الجديد.

المهاجم المغربي كثر الحديث عن رحيله عن العالمي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع التعاقد مع الثنائي فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا، لكن حمد الله رد على الجميع وكان أول الحاضرين في معسكر الإعداد ببلغاريا.

هذه الأيام زعمت بعض التقارير من جديد أن اللاعب سيرحل بشكل مؤكد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرة إلى أن نادي الاتحاد هو وجهته الجديدة.

شقيق حمد الله يلمح لرحيله عن النصر:

شقيق حمد الله ووكيله السابق أكد بشكل غير مباشر هذه التقارير، إذ نشر صورة للاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يخلع قميص العالمي.

وكتب وكيل حمد الله السابق: "حان الوقت لخوض تجربة جديدة، ولقضاء موسم جديد في بيئة سليمة!، حظ موفق يا أخي".

اجتماع مع الإدارة:

إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لم تقف متفرجة أمام أفعال شقيق المغربي، خاصةً وأن عقد حمد الله مستمر حتى نهاية الموسم الحالي 2021-22.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" فإن إدارة آل معمر ستجتمع بعبد الرزاق حمد الله بعد نهاية مران اليوم الثلاثاء، لتوضيح الموقف حول تغريدة شقيقه، وما إذا كان يسقط على إدارات النادي السابقة.

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