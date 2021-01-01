النصر

ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في النصر

تامر أبو سيدو
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Mrsool Park - King Saud University Stadium Al Nassr SPL 25.12.2020
Al Nassr Twitter
النصر يخسر لاعبين جدد في دوري أبطال آسيا

يبدو أن نادي النصر السعودي على أبواب أزمة كبيرة تُهدد مشواره في دوري أبطال آسيا، إذ خسر الفريق 3 لاعبين جدد لإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19) أحدهم هو حارس مرماه براد جونز.

النصر كان قد خسر الثنائي فراس البريكان وعبد الرحمن العبيد لإصابتهما بكورونا، وقد أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر انضمام 3 لاعبين جدد للقائمة هم براد جونز وأسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي.

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ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين، بل طالت كورونا كذلك من المترجم محمود منان و3 آخرين من العاملين مع الفريق أحدهم أخصائي العلاج الطبيعي.

مانو مينيزيس المدير الفني للنصر أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولاذ الإيراني أن ما يُقلقه من تلك الإصابات بكورونا هو العامل النفسي وتحديدًا خوف بقية اللاعبين من الإصابة.

إذ قال "إصابات كورونا خطيرة وعلينا إيجاد الحلول المناسبة وكذلك التوصل للكيفية الأفضل لتعويض اللاعبين الغائبين، ما يُقلقني أيضًا من تلك الإصابات هو الأثر النفسي على اللاعبين بسبب خوفهم من التعرض للإصابة".

يُشار إلى أن النصر بدأ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بالتعادل مع الوحدات ثم الفوز على السد 3-1.

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