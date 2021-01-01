لوشيسكو: لن أدرب في السعودية سوى الهلال، وسأحتفل معهم بالدوري

المدرب السابق للهلال تحدث عن الاتحاد والنصر والأهلي

أكد رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال أنه لن يُدرب أي نادٍ في السعودية بخلاف الزعيم، معللًا ذلك بارتباطه الوثيق بالنادي والنجاحات الكبيرة التي حققها معه محليًا وقاريًا.

المدرب الروماني رحل عن تدريب الزعيم خلال الموسم الجاري بسبب تراجع النتائج وبعد فوزه بثلاثة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا، وقد كشف خلال حواره مع برنامج صدى الملاعب أن حبه للهلال يمنعه من تدريب أي فريق آخر في الدوري السعودي.

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مضيفًا "بعد الإنجازات والنجاحات التي حققتها مع الهلال، أصبح مستحيلًا أن أدرب فريقًا غيره في السعودية، وذلك لأني أمضيت أفضل وأجمل فترات حياتي مع الفريق، وحققنا نجاحات كبيرة، روحي في النادي وأشعر أنني جزء لا أتجزأ منه".

أضاف "أنا أنتمي إلى الهلال ولا توجد أي فرصة لأدرب فريقًا آخر، ولا أجد سببًا يدعوني لذلك بعد كل تلك النجاحات مع الفريق. أنا مدرب محترف صحيح لكن يحق لي الاختيار واتخاذ القرارات المناسبة لي، وأقول الآن آسف لكل الأندية السعودية، لا أستطيع تدريب فريق غير الهلال".

وحول الفريق الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم بعد الهلال، قال لوشيسكو "الاتحاد باعتقادي هو الفريق الأفضل فنيًا وعناصريًا بعد الهلال، بجانب أنه يمتلك شخصية قوية في الملعب".

وأضاف حول النصر "لم أتوقع أبدًا موسم النصر الحالي، الفريق لديه لاعبين مميزين وأصحاب جودة جيدة لكنه يُقدم واحدًا من أسوأ مواسمه، خاصة أنه قد لا يلحق بركب المتأهلين إلى دوري أبطال آسيا القادم. أذكر تمامًا ما كان يدور بين لاعبي الهلال عقب الفوز بالكأس، كانوا يقولون ليس لدينا منافس وسنتوج بالدوري بسهولة".

وقال لوشيسكو أن الأهلي لا يمتلك شخصية البطل في الملعب، موضحًا أنه أخبر الرئيس فهد بن نافل بذلك وأن الموسم سينتهي والفارق بين الفريقين سيتخطى الـ10 نقاط.

وحول الأخبار عن مفاوضاته مع العين الإماراتي، قال "لا مفاوضات مع العين حاليًا، وقد أعود لتدريب الهلال مستقبلًا".

وأخيرًا أكد ثقته في فوز الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه سيأتي للرياض للاحتفال معهم حال سمحت الظروف بذلك.