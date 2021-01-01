كورونا تُنهي مشوار مدافع النصر في دوري أبطال آسيا
تعرض النصر لخسارة جديدة بين صفوفه في دوري أبطال آسيا، ذلك بعدما أعلن مدافعه عبد الرحمن العبيد إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
النصر كان قد خسر عددًا من اللاعبين في قائمته القارية بسبب الإصابة، فيما لم يتواجد المهاجم فراس البريكان لإصابته بفيروس كورونا، وقد أضيف ظهيره الأيسر للقائمة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام السد القطري.
اقرأ أيضًا | لوشيسكو: لن أدرب في السعودية سوى الهلال، وسأحتفل معهم بالدوري
العبيد أعلن خبر إصابته بنفسه، حين كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "الحمدلله على كل حال. تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا، وأسأل الله عز وجل أن يشفيني ويشفي جميع المصابين".
" الحمدلله على كل حال "— عبدالرحمن العبيد (@da7oom_13) April 16, 2021
تم تأكيد اصابتي بفيروس كورونا
وأسأل الله عز وجل أن يشفيني ويشفي جميع المصابين 🤲🏻
صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن مشوار العبيد مع النصر في دور المجموعات من دوري الأبطال انتهى، إذ سيغيب عن مباريات السد القطري وفولاذ الإيراني ومواجهة الوحدات الأردني.
وأشارت عدة مصادر في السعودية إلى أن اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا في الاتحاد الآسيوي بصدد إجراء فحص كورونا لجميع لاعبي النصر يوم غدٍ السبت، ومن المتوقع أن تظهر نتائجه قبل مواجهة السد بساعات قليلة.