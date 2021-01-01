كورونا تُنهي مشوار مدافع النصر في دوري أبطال آسيا

النصر يستعد لمواجهة السد

تعرض النصر لخسارة جديدة بين صفوفه في دوري أبطال آسيا، ذلك بعدما أعلن مدافعه عبد الرحمن العبيد إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

النصر كان قد خسر عددًا من اللاعبين في قائمته القارية بسبب الإصابة، فيما لم يتواجد المهاجم فراس البريكان لإصابته بفيروس كورونا، وقد أضيف ظهيره الأيسر للقائمة قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام السد القطري.

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العبيد أعلن خبر إصابته بنفسه، حين كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "الحمدلله على كل حال. تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا، وأسأل الله عز وجل أن يشفيني ويشفي جميع المصابين".

" الحمدلله على كل حال "

تم تأكيد اصابتي بفيروس كورونا

وأسأل الله عز وجل أن يشفيني ويشفي جميع المصابين 🤲🏻 — عبدالرحمن العبيد (@da7oom_13) April 16, 2021

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن مشوار العبيد مع النصر في دور المجموعات من دوري الأبطال انتهى، إذ سيغيب عن مباريات السد القطري وفولاذ الإيراني ومواجهة الوحدات الأردني.

وأشارت عدة مصادر في السعودية إلى أن اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا في الاتحاد الآسيوي بصدد إجراء فحص كورونا لجميع لاعبي النصر يوم غدٍ السبت، ومن المتوقع أن تظهر نتائجه قبل مواجهة السد بساعات قليلة.