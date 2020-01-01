النصر يُضيف الجُدد ويستبعد 3 لاعبين من قائمته لدوري أبطال آسيا

البطولة ستُستكمل الشهر القادم في قطر

بدأت إدارة النصر السعودي العمل على قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا 2020 الذي سيُستكمل في قطر الشهر القادم بعدما توقف في مارس الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن روي فيتوريا المدير الفني للنصر يرغب في إضافة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي للموسم القادم إلى القائمة، وهم عبد الفتاح عسيري وأمين بخاري وعبد المجيد الصليهم وعبد الله الشنقيطي وعبد العزيز علاوي، ذلك بعدما سمح الاتحاد الآسيوي بذلك.

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وأضافت أن المدرب البرتغالي يُريد قيد بخاري كحارس رابع في القائمة بدلًا من نواف العقيدي، فيما لم تتضح الرؤية بعد بالنسبة لحارس المرمى زيد البواردي الذي ينتهي عقده الشهر القادم ولم يُجدد بعد.

قائمة النصر لدوري أبطال آسيا سيخرج منها ثلاثة لاعبين حسب الاقتصادية، هم محمد مروان وأيمن يحيى وخليل العبسي، وسيتم استبعادهم نظرًا لارتباطهم مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا

الإدارة النصراوية بدأت بالفعل إجراءات إعداد القائمة، وذلك بتصوير اللاعبين في مقر النادي أمس وتسجيل بياناتهم تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الآسيوي قبل نهاية الشهر الجاري، وهو الموعد الأخير للأندية لتقديم قوائمها في البطولة، ومن ثم سيتم السماح لكل نادٍ بتعديل قائمته، سواء بإضافة أو استبدال ثمانية لاعبين، قبل موعد المباراة الأولى بسبعة أيام.