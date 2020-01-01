طلب خاص وتحذير مهم من فيتوريا للاعبي النصر قبل مواجهة العدالة

مدرب النصر تحدث مع لاعبيه يوم أمس

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة ضيفه العدالة مساء اليوم ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز وانتظار سقوط المتصدر الهلال أمام الفيصلي.

النصر نجح في الفوز على التعاون خلال الجولة الماضية 4-1 ليُقلص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وقد تأكد غياب المدافع عمر هوساوي عن المباراة بعدما لازم العيادة الطبية في النادي خلال الأيام الأخيرة للتعافي من إصابة الركبة التي ألمت به الأسبوع الماضي خلال مشاركته في مباراة تدريبية أمام شباب النصر.

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وواصل يحيى الشهري العمل وفق برنامجه التأهيلي بعدما شارك في بداية مران الأمس استعدادًا لمواجهة العدالة، وقد غاب اللاعب عن المباراتين الأخيرتين أمام الوحدة والتعاون بعد تعرضه لإصابة عضلية.

المدرب البرتغالي روي فيتوريا اجتمع بلاعبيه على هامش مران أمس، وقد حذرهم من خطورة الهجمات المرتدة للعدالة، مشيرًا إلى أنها نقطة قوة الفريق صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.