كشفها النصر دون قصد! .. حقيقة عقوبة نواف العقيدي وسلطان الغنام و"متمردي السعودية"

هل تم إيقاف سداسي السعودية المتمرد؟

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وأخيرًا، أنهى النصر السعودي بشكل رسمي اليوم الخميس، رسميًا الجدل الدائر حول عقوبات قضية "متمردي المنتخب السعودي"، التي تفجرت في الأسابيع الأخيرة.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

القضية فجرها الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر السعودي، في يناير الماضي، قبل انطلاق كأس آسيا قطر 2023، إذ زعم أن السداسي سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، خالد الغنام، محمد مران وعلي هزازي، تمردوا على الانضمام للمنتخب السعودي إلا بشرط المشاركة بشكل أساسي في المباريات.

هذه التهمة حال ثبوتها، فإنه من المقرر أن يتم إيقاف السداسي لعدة أشهر من قبل اتحاد الكرة السعودي، حتى أن بعض الإعلاميين زعم أن العقوبات أصدرت بالفعل، موضحين أن الفرج غاب عن مواجهة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، على خلفية تلك القضية، بل وأشاروا أن العقيدي وسلطان الغنام ومران كذلك سيغيبون عن مواجهة النصر أمام الفريق الأمريكي في البطولة نفسها.

لكن العالمي حسم هذا الجدل نهائيًا، بإعلانه تشكيل المباراة، والذي شهد الدفع بالغنام ومران بشكل أساسي، فيما تم استبعاد نواف العقيدي، والاستعانة بالحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، لأسباب لم يتم الكشف عنها، لكن مؤكد أنها ليست لعقوبة "التمرد".

وبذلك يتأكد بشكل رسمي أنه لم يتم الحكم بعد في قضية "متمردي السعودية".

يذكر أن النصر يلتقي بإنتر ميامي بعد أقل من ساعة من الآن، بعدما كان قد تلقى الفريق الأمريكي الهزيمة أمام الهلال في الجولة الأولى من الكأس الودي، برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

تحديث: النصر يستبعد الغنام

بعد أقل من نصف ساعة من إعلان التشكيل بوجود الغنام ومران أساسيين، أثار النصر الجدل بحذفه، وأعلن تشكيلًا جديدًا غاب عنه سلطان، وضم نواف بوشل بدلًا منه، ليتجدد الحديث عن العقوبات المزعومة.

لكن الإبقاء على مران حتى الآن في التشكيل، ينفي تلك المزاعم، وإن كان بشكل مؤقت، لحين صدور قرار رسمي من اتحاد القدم.

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